شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: نعمل على سرعة إصلاح عطل الخط الأول لإعادة الحركة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بشركة مترو الأنفاق أن فريق من الصيانة بالشركة يعمل على سرعة إصلاح عطل الخط الأول للمترو، بعد قطع الشبكة الكهربائية المعلقة بين محطتى غمرة والدمرداش والمغذية للقطارات بالكهرباء، نتيجة سقوط رافعة أحد الأوناش عليها.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه يجرى العمل من أجل إعادة حركة الخط الأول لـ مترو الأنفاق، لكامل طبيعتها قبل نهاية تشغيل اليوم، حيث تعمل الحركة حاليًا على سكة مفردة من محطة سرايا القبة ومحطة الشهداء، فيما زالت الحركة بكامل الخط تشهد ارتباك شديد وتأخيرات بسبب العطل.

Advertisements

كانت شركة مترو الأنفاق قالت إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة و سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية .

وأضافت شركة المترو أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان مؤكدا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.