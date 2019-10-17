"الزراعة" توفر تقاوى القمح وتنهى 45% من زراعات البنجر المستهدفة بمشروع المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تجهيز الأرض بمشروع غرب غرب المنيا والانتهاء من زراعة ما يقرب من 45% من المستهدف زراعته من محصول البنجر، وتوفير تقاوى القمح لبدء الزراعة فى المشروع.
وقال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، في تصريحات " الخليج 365 "، إنه يتم حاليا مواصلة زراعة محصول بنجر السكر بمشروع المنيا ، وذلك للوصول الى المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة ، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى ، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة من المحصول هذا الموسم الجديد .
وأضاف رئيس قطاع الإنتاج ،أنه تم الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوى القمح ، لمساحات مستهدفة تبلغ 1000 فدان قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع ، مؤكدا أنه سيتم بدء زراعة محصول القمح الشتوى بمشروع غرب غرب المنيا خلال الأسبوع المقبل ، موضحا أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح قابلة للزيادة .
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