الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا في جلسة 5 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، أحكام المحكمة الدستورية العليا، في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2019، برئاسة المستشار سعيد مرعى. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر محمد ناجي عبد السميع. Advertisements ومن أبرزأحكام الجلسة:

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