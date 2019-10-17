أخبار مصر

نائب محافظ القاهرة يتفقد قطعة أرض بالنهضة لإنشاء مستشفى ومدرسة ومسجد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد قطعة أرض بالنهضة لإنشاء مستشفى ومدرسة ومسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قطعة الأرض التى خصصتها المحافظة بمساكن النهضة بحى السلام ثان لإنشاء مسجد ودار مناسبات ومستشفى ومدرسة. 

 

وأكد نائب المحافظ أنه تم وضع حجر الأثاث للمسجد ودار المناسبات وسيتم إنشاؤهما بتبرعات الجهود الذاتية، من مواطن سعودى، مشيرا إلى أن المشروع سيخدم أهالى المنطقة وسيحل مشاكلهم. 

Advertisements

 

وقال صابر إن ذلك جاء بعد موافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص الأرض كخدمات لخدمة سكان منطقة النهضة بالسلام. 

 


جانب من الجولة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة يتفقد قطعة أرض بالنهضة لإنشاء مستشفى ومدرسة ومسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا