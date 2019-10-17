شكرا لقرائتكم خبر عن أندرية زكى: السلام المجتمعى عمود فقرى لدعم التواصل بين كل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، فعاليات الحوار العربى الأوروبى السابع، لمنتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

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وقال زكى فى كلمتة اليوم: "يجب ألا نستهين بالسلام المجتمعى باعتباره عمودًا فقريًّا داعمًا لمحاور تواصل فئات المجتمع المختلفة، وضرورة استيعاب المتغيرات والتحولات الدولية القادمة لإعادة صياغة مضمون الخطاب الاجتماعى بما ينسجم وضرورات الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعى وترسيخ منظومة القيم الفاعلة لدى المجتمع".

يذكر أن مؤتمر الحوار العربى الأوروبى السابع لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد بدأ الثلاثاء الماضى بهدف تعزيز التواصل والحوار المجتمعى الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربى، بمشاركة ألمانيا، والسويد، واليونان، وهولندا، ووروسيا، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، والمغرب، وفلسطين ومصر.