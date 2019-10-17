شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يكرم عاملة بمستشفى باب الشعرية رفضت مبلغ مالى كبير لسرقة طفل حديث الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة الأزهر هالة فاروق عطية، العاملة بمستشفى التوليد وأمراض النساء بمستشفى سيد جلال الجامعى التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، لرفضها التخلى عن أمانتها مقابل أى إغراءات مادية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن هالة فاروق ضربت أروع الأمثلة فى الإخلاص وتحملها للأمانة حيث عرضت عليها إحدى السيدات سرقة طفل حديث الولادة من مستشفى التوليد وأمراض النساء بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مقابل مبلغ مالي كبير، مستغلين بذلك ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، لكنها حرصت فى نفس الوقت على أن تلقنها درسا فى الأمانة مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها لم ولن تكون سببا فى تخليها عن الأمانة التى تحملتها.

Advertisements

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه وفي إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على التأكيد بأن هناك عقاب للمقصر، فكذلك يوجد ثواب للمحسن فى عمله، ولذلك فقد كرمها رئيس الجامعة لأمانتها.

كما تم تكريمها من قبل إدارة المستشفى في حضور الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب السابق، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبو الغيط، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسماعيل الجارحى، رئيس أقسام التوليد وأمراض النساء بكلية الطب، والدكتور عبدالعزيز يحيى، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي.