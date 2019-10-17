شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة حول «المرأة والتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة، الخميس، انطلاق فعاليات أعمال ورشة عمل استهدفت تسليط الضوء على الفجوة التي تعاني منها السيدات اللاتي أتممن دراستهن بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم التحاق العديد منهن بالوظائف التي تتناسب مع مجال تخصصهن، وذلك بالتعاون مع الهيئة الالمانية للتبادل العلمي والجمعية الالمانية للتعاون الدولي وجامعة دويسبورج أيسن الألمانية.

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وأوصت ورشة العمل مسؤولى الهيئات والشركات بإتاحة الفرصة لهن للعمل بتلك المجالات وتقلد المناصب القيادية.

وقال الدكتور سليم عبدالناظر نائب رئيس الجامعة الالمانية للشؤون الاكاديمية، إن الورشة شهدت مشاركة متميزة مصرية المانية لمجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذين في العديد من الشركات المتخصصة، مشيرا إلى إنها ناقشت سبل تعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال، والتحديات التي تحول دون انخراطها فيه، مع تقديم مجموعة من الحلول العملية والتوصيات التي من شأنها معالجة هذه القضية.

وأضاف سليم أنه في ظل التطور الذي نشهده في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، فإن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بمشاركة المرأة في هذا التحول وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيه إحدى برامجها التدريبية لدعم المتخصصات في مجال البرمجة وقواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات.