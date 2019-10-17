شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الهجرة والتخطيط تستعرضان نتائج مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتى جاءات بعنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمتها وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج؛ بهدف الاستفادة من خبراتهم في عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف القطاعات الاستثمارية.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح المؤتمر في تحقيق هدفه الذي تمثل في طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى الحرص على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعد جزء من الأهداف التي حققتها النسخ الأربع السابقة للمؤتمر.

وأكدت «مكرم» أهمية وضرورة التواصل مع المصريين بالخارج ولاسيما الخبراء والعلماء والمستثمرين؛ وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على تجاربهم الاستثمارية الناجحة.

وأشارت «مكرم» إلى الجهود التي تبذلها الدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر والعوامل الجاذبة للاستثمار، وما تم بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية التي تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًة إلى قيام الدولة بإنشاء مشروع الشبكة القومية للطرق، الموانيء، المناطق اللوجيستية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أنه تم استعراض تلك الجهود على مدار جلسات المؤتمر وفى اللقاءات التي دارات مع المستثمرين على هامش المؤتمر.

وأثنت «مكرم» على كل الأطروحات والأفكار التي طرحها المستثمرين المشاركين بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لكافة الأفكار التي تم طرحها، مشيدة بالروح التي ظهر عليها كافة المشاركين بالمؤتمر وإظهار حبهم الكبير لوطنهم الأم، ورغبتهم في المشاركة فيما يحدث من تنمية على أرض مصر.

ولفتت «مكرم» إلى أنه في إطار تكليفات الرئيس فقد تم تنظيم زيارات لوفد المستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، حيث تضمنت الزيارات على هامش فعاليات المؤتمر جولة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة كذلك العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على حجم الانجازات التي تحققت بهذه المدن والمشروعات القومية وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة بها.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: «إننا لمسنا خلال فترة انعقاد مؤتمر (مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية) مدى حرص تواجد أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وطروحاتهم البناءة، حيث مثل المؤتمر فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج، بالإضافة لكونه فرصة متميزة لمناقشة جهود الدولة خلال الفترات السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية مرورًا بالبدء في خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية لتأهيلها بجانب الخطوات التي تمت لتهيئة البيئة التشريعية، وهو ما يهدف في الأساس إلى تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل».

أضافت «السعيد» أنه من ضمن نتائج المؤتمر الناجحة القيام بعدد من الجلسات واللقاءات للمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أيمن سليمان، مع المستثمرين حيث تم عرض فرص الاستثمار بصندوق مصر السيادى وهو ما لاقى قبول وترحيب من جانب المستثمرين للدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات، موضحة أنه سيتم دراسة طلبات المستثمرين بجدية والتى تمثل فرص جيدة للاستثمار في مصر.

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تابعت الوزيرة قائلة إنه «ليس هناك أفضل من المصريين بالخارج لمشاركة الصندوق في الاستثمارات المباشرة أو عن طريق المساهمة في أدوات يطرحها الصندوق وللاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم ومساهمتهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا من الخارج».

وأكدت الوزيرة الدور الذي يلعبه المستثمرون المصريون بالخارج كسفراء للترويج لخطط التنمية والمشروعات العملاقة التي تجري على أرض مصر، وآخر التطورات التي شهدتها البلاد، منوهة عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع من أجل تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار داخل مصر.

وأوضحت أن الصندوق السيادي المصري «صندوق مصر» يدرس حاليًا إنشاء عددًا من الصناديق الفرعية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات الهامة والواعدة، والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها في الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد الآليات والأدوات التي ستصبح متاحة للمستثمرين بالخارج؛ كأحد القنوات الهامة لتكوين شراكات بناءة مع أبناء مصر بالخارج، موضحة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول مصر واستثماراتها.

وخلال الفعاليات، أعرب المستثمون المصريون بالخارج عن سعادتهم بالمشاركة في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، وكشفوا عن استعدادهم التام للاستثمار في مصر وعقد اجتماعات لبحث القيام بعدد من المشروعات على أرض مصر.

وشهدت جلسات المؤتمر عددا كبيرا من المشاركات، حيث أكد سلامة فهمي سلامة، مؤسس وصاحب شركة، ضرورة تدريب العمالة والخريجين وكذلك المديرين على كافة الأمور بدءًا من التصنيع للتسويق للتعامل مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن التدريب على كافة المستويات هو السبب الحقيقي في الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين.

فيما أوضح سامح المصري، رئيس شركة إنشاءات، أن مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المرافق الأساسية يعطي نتائج أفضل سواء من حيث التكلفة أو الأداء، مطالبًا بضرورة تدريب طلاب الجامعات أيضًا بجانب طلاب التعليم الفني، حتى يكون الخريج قادرًا على المنافسة في مختلف المجالات.

وقال علاء صبرة، العضو التنفيذي لإحدى شركت التبغ، إن ‏الاستثمار في أفريقيا مهم للغاية وهى قارة غنية جدا من حيث الفرص ‏والمعادن، فيما قال كريم رفعت، رئيس مجموعة استشارية، أن ‏شركته انطلقت في 2013 للخدمات الاستشارية للشركات ورجال الأعمال ‏لتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار، وقال إننا نتعاون حاليا مع الجهات ‏الحكومية لتدريب الموظفين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، الأربعاء، المشاركين في المؤتمر من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، حيث أكد الرئيس خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وشهدت أعمال المؤتمر التي استمرت على مدار يومين 15 و16 أكتوبر بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين؛ انعقاد 11 جلسة على مدار اليومين، وناقشت الجلسات عدد من الموضوعات المهمة مثل سبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي، فضلًا عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.