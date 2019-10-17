شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الطائفة اليهودية تبكي بـ«الوادي المقدس» بعد تكريمها بملتقى تسامح الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم ملتقى تسامح الأديان الذي عقد بسانت كاترين، بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر من ضمن رؤساء الطوائف الدينية، حيث أجهشت بالبكاء أثناء تكريمها.

وقالت رئيسة الطائفة اليهودية أنها تعيش في مصر طوال عمرها تنعم بالأمن والمحبة والسلام، وأعربت عن سعادتها بأنها تصلي في الوادي المقدس بسانت كاترين في ملتقى التسامح الديني الذي جمع كل الأديان السماوية في ود ومحبة، مشيرة إلى أنها تعشق مصر مهد الأديان السماوية .

وكان عقد ملتقى الأديان في مدينة سانت كاترين بحضور ٧ وزراء وعدد من سفراء الدول العربيه والأجنبيه تحت شعار تسامح الأديان و«هنا نصلى معا»، والذي لاقى إقبال كبير للمشاركة به وتعانق خلاله أصوات الآذان مع أجراس الكنائس في يوم الجمعة الماضية، والتي نقلت فيه صلاة الجمعة على الهواء من مسجد الوادي المقدس.

رئيسة الطائفة اليهودية تبكى فى الوادى المقدس بعد تكريمها فى ملتقى التسامح الدينى