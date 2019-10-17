شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكي يشهد ختام فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الخميس، فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال زكي، في كلمته: «يجب ألا نستهين بالسلام المجتمعي باعتباره عمودًا فقريًّا داعمًا لمحاور تواصل فئات المجتمع المختلفة، وضرورة استيعاب المتغيرات والتحولات الدولية القادمة لإعادة صياغة مضمون الخطاب الاجتماعي بما ينسجم وضرورات الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وترسيخ منظومة القيم الفاعلة لدى المجتمع».

يذكر أن مؤتمر الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد بدأ، الثلاثاء الماضي، بهدف تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربي، بمشاركة ألمانيا، والسويد، واليونان، وهولندا، وروسيا، والسعودية، والأردن، ولبنان، والعراق، والمغرب، وفلسطين، ومصر.

منتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

منتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية