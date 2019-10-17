شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي ورئيس «التصدير والاستيراد الأمريكي» يبحثان التعاون في تحلية المياه والربط الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، كيمبرلي ريد، خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وأعربت رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي عن تطلعها للعمل مع مصر خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز فرص الشركات الأمريكية في السوق المصري، مشيرةً إلى أن وفداً من البنك سيزور مصر، نوفمبر القادم، من أجل بحث تفاصيل التعاون المقترح.

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وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة، مضيفاً أنه يمكن أن تتضمن مناقشات وفد البنك الذي سيزور مصر دراسة مجالات التعاون في تحلية المياه والربط الكهربائي ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واقترح وزير البترول أن يساهم البنك في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مجال الغاز ضمن مبادرة غاز شرق المتوسط؛ نظراً لأهمية هذا المجال بالنسبة لمسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وخلال الاجتماع، جرى اقتراح تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنيّة، وبالتنسيق مع السفارة في واشنطن، من أجل تعريف الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة في مصر؛ حتى يتسنى تعزيز تواجد هذه الشركات في السوق المصري.