شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: بعد 6 سنوات نشهد تحقيق حلم تخريج أول دفعة بـ«طب القوات المسلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، إن اختبارات أجريت على طلاب الكلية بالكامل وذلك عن طريق اختبارات من الخارج.

وأضاف قائلًا: «إنما في كليات الطب الأخرى الاختبار اختياري.. الطالب الذي يريد أن يخضع للاختبار سنختبره»، وأشار إلى أن الاختبارات التي تجرى في كلية طب القوات المسلحة تم الحصول عليها من أعرق كليات طب في العالم.. وذلك للوقوف على مستوى الطلاب«.

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وشدد السيسي على أن المجاملة فساد، موجهًا حديثه للمصريين: «إذا كنتم تريدون مكافحة الفساد في بلادكم لا تجاملوا أحدًا»، وأشار الرئيس السيسي إلى الحرص على أن تكون العملية التعليمية داخل كلية الطب العسكري على أفضل ما يكون، وأن النتائج كانت جيدة، مع ضرورة الاستمرار في هذه النتائج بالإضافة إلى تعميمها على مستوى الدولة المصرية، وأن تجرى اختبارات مميكنة في كليات الطب في مصر بالكامل لتحييد العمل البشري حتى لا يكون هناك أي مجال للمجاملة.

وأوضح: «ليس فقط في كليات الطب العسكري ولا كليات الطب المدني.. لكن نتحدث عن اختبارات مميكنة ونحيد كل الاختبارات في الدولة المصرية فيما يخص الجامعة ونحن نسير في هذا البرنامج».

وأشار الرئيس إلى أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على بناء جامعات جديدة فقط ولكن الأسلوب والمسار داخل الصرح التعليمي في الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم لأولادنا وبناتنا لكي يأخذ كل منهم حقه.