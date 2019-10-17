شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعيين خريجي الدفعة الأولى بـ«طب القوات المسلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة «دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي»، نتيجة التخرج بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم عدد الطلبة المقبولين عام 2013 بالدفعة الأولى كلية الطب بالقوات المسلحة 222 طالبا، والطلبة المتقدمون للاختبار النهائي لمرحلة البكالوريوس 200 طالب بنسبة 90 في المائة، وصدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتيجة التخرج الدفعة الاولى كلية طب للقوات المسلحة لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان وبلغت نسبة النجاح 100 في المائة، والله ولي التوفيق».

وعقب إعلان نتيجة التخرج، قام عدد من طلبة الدفعة الاولى بإجراءات تسليم وتسلم القيادة إلى الدفعة الثانية كلية طب القوات المسلحة، ثم قام الطلاب بأداء القسم الذي يتضمن نصه «أعاهد الله أن أحافظ على تقاليد كليتي في الداخل والخارج مطيعا لأوامر قادتي مؤمنا بشعار كليتي».

وبعد ذلك أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الآتي:

أولا: تعيين خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي في رتبة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر من العام الحالي.

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ثانيا: منح أوائل خريجي الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبة الثانية تقديرا لأدائهم وواجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية: وهم ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبدالحليم، وملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين، وملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم.

وقام الرئيس السيسي بمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكيلة الطب بالقوات المسلحة.

وعقب ذلك قام 5 طلاب من كلية الطب بالقوات المسلحة من باقي السنوات الدراسية بها، بإهداء درع الكلية للسيد رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة، فيما وجه أحد الطلاب كلمة لرئيس الجمهورية قال خلالها «السيد الرئيس إننا حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة قد أخذنا على عاتقنا أعظم وأشرف مهمتين حماية الوطن والدفاع عن أرضه، ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهمتنا على الوجه الذي يعزز من شأن ومكانة هذا الوطن».

وأضاف: «سيادة الرئيس إننا نعاههدكم أن نكون على قدر المسؤولية تطبيقا لما تعلمناه وتحقيقا لشعار كليتنا وبهذه المناسبة يسعدنا ويشرفنا أن نهدي لسيادتكم درع كلية الطب بالقوات المسلحة تعبيرا عن انتماءنا وولائنا لوطننا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة».

وحرص الرئيس السيسي على تسلم الدرع ومصافحة الطلاب.

وعقب ذلك قام طلاب الدفعة بحلف يمين الولاء: «أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، محافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد».