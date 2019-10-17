شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز سفنكس الجديدة يحذر المواطنين من التعرض للنصب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود المدينة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي.

وقال سرور، في بيان لوزارة الإسكان، الخميس، إن جهاز المدينة يهيب جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأية تصرفات أو الشروع في إقامة منشآت على تلك الأراضي قبل مراجعته، وعنوانه (السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي)؛ للاستفسار عن موقف تلك الأراضي.

وأضاف أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة، مع حفظ حق الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.