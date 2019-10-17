شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يوجه بتجهيز مواد الإغاثة استعدادًا لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضرورة الاعداد لمواجهة السيول المتوقعة خلال فصل الشتاء.

ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات بتجهيز المعدات اللازمة ومواد الاغاثة وفى مقدمتها سيارات شفط المياه واللوادر والمعدات الثقيلة لحماية المنشآت وأدوات تصريف المياه، وتجهيز الأماكن ومواد الاغاثة اللازمة في حالة وقوع سيول، والاستعداد لها باتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهتها وتلافيا لأخطارها المحتملة.

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وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية المستشار العسكرى والجهات المعنية، تكون مهمتها ادارة أزمة السيول في حالة حدوثها لمواجهتها وتلافى مخاطرها، على أن يتم من الآن حصر المعدات والأدوات المتوافرة في كل جهة وتجربتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، مع التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاستعانة بها وقت اللزوم باستخدام امكاناتها المتاحة.

كما قرر المحافظ أن يتم تجهيز واعداد أماكن الاغاثة وتحديد طاقاتها الاستيعابية، وغير ذلك من المهام وفقا للخطة المتكاملة السابق وضعها لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة، وفى مقدمتها السيول والأمطار الغزيرة المحتملة في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة تفصيلية ومتكاملة شاملة كافة الأنشطة والاجراءات التنفيذية لكل جهة في حدود مسئوليتها وواجباتها في مواجهة أخطار السيول، وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات ويتم تطوير الخطة وفقا للمتطلبات الجديدة، حيث حددت مهام ومسئوليات كل جهة.