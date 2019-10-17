شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية» تبحث ملفات الأسر المتقدمة لكفالة طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت اللجنة المحلية للأسر البديلة بتضامن الإسكندرية، برئاسة إمام فوزي، مدير المديرية، لبحث ملفات الأسر المتقدمة لكفالة طفل طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور اللجنة المشكلة من مندوبين من التربية والتعليم والصحة وجمعية الأورمان، وجمعية الريادة وجمعية الحلواني، وعبدالحليم محمود، بالإضافة إلى مدير إدارة الأسرة والطفولة وأخصائي الأسر البديل،ة وصولا لاختيار أحسن وأنسب الأسر البديلة لكي ينشأ الطفل في بيئة صالحة.

وفي سياق الموضوع ذاته، عقدت اليوم ادارة الأسرة والطفولة، دورة تدريبية عن التربية الإيجابية للأبناء الذين تكفلهم أسر بديلة، بهدف إلقاء الضوء على الأسس السليمة للتربية الايجابية للابناء.