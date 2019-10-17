شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يطبق تجربة عملية لنظام تتبع الحقائب BRS والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مطار شرم الشيخ وشركة سيتا العالمية (العاملة بمجال خدمات تكنولوجيا معلومات النقل الجوي والاتصالات) بتجربة تشغيل نظام الـBRS لأول مرة داخل المطارات المصرية، والذى يهدف إلى تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقه الوصول، والتي كانت أولى تطبيقها على رحلة إير إستونيا KC0557.

وأكد اللواء وائل النشار رئيس الشركة، أن هذه التجربة تأتى في ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدني بامتثال وتطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية والتى جاءت بتطبيق أولى تجربتها بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا رقم 753 بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين تحقيقا لأفضل مستوى في الخدمات المقدمة ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه الركاب وبخاصة تلك المتعلقة بالحقائب، حيث تهدف تلك الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة.