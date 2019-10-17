شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يمنح أنواط الواجب العسكري لأوائل خريجي «طب القوات المسلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الدفعة الأولى لكلية الطب بالقوات المسلحة؛ تقديرًا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية. وفيما يلي أسماء الطلاب: Advertisements ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبدالحليم. ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين. ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم.

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