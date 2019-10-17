شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «والله عمري ما جاملت أو استغليت وجودي في الجيش لصالح مخلوق» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة عدم استغلال اسم أي شخص لقضاء أي مصلحة للآخرين.
وقال خلال كلمة له في حفل تخرج طلاب كلية طب القوات المسلحة: «والله والله والله عمري ما جاملت أو استغليت وجودي في الجيش لصالح مخلوق، لا تجاملوا أحدا أبدًا اعطي كل شخص حق لو كان ليه حق».
وكشف الرئيس أن هناك الكثير من الجامعات سيتم افتتاحها العام المقبل لخدمة طلاب مصر.
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