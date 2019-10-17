شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: نُنفذ 11 مشروعًا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 1.17 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحي جاري تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع مياه الشرب بتكلفة مبدئية تقدر بمليار و178 مليون جنيه للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة لافتا ًأنه جاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروعات جديدة وتطوير مشروعات قائمة بالفعل لتوفير كوب مياه شرب نظيف للمواطنين بالمناطق والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات.

وأكد محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يقوم بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع توصيل خط مياه شرب من محطة مياه بلبيس إلى الوحدة المحلية بردين والقرى التابعة لها بمركز الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 60 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة مشروعات قائمة بالفعل بهدف تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تأخير أو التقاعس عن الانتهاء في المواعيد المقررة لدخول المشروعات الخدمة.