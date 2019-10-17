شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «التعليم» تنفي ظهور أي حالات إصابة بـ«الالتهاب السحائي» بين طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رسميا ظهور أي حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس.

وقال «حجازي»، في تصريحات صحفية، إن الوزارة حرصت على إصدار تعليمات لجميع المدارس توصي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح رئيس القطاع أن هذه الإجراءات لا تعني انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس، قائلا: «إن هذا الخبر ما هو إلا شائعة مثل باقي الشائعات ولم يتم رصد أي حالات توحي بانتشار المرض مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان سنوياً، لتطعيم طلاب المدارس ضد الأمراض المعدية، وضد مرض الالتهاب السحائي في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة لا تتوانى لحظة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية طلاب المدارس من أي أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدراسي.

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وناشد «حجازي»، أولياء الأمور والمعلمين، بعدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصارح الرأي العام بكل شفافية بكل ما يحدث أولا بأول من خلال بياناتها الرسمية التي تعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة التي لا تحتمل التشكيك.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس، هدفها حماية الطلاب من انتشار الامراض المعدية. وتضمنت التعليمات إجراء الفحص الظاهري للطلاب بصفة يومية، وتوجيه المعلمين لاتخاذ اللازم والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه في الإصابة بمرض مُعدٍ بين الطلاب داخل الفصول، والحرص على النظافة العامة في كافة أرجاء المدرسة وتوفير الصابون والمطهرات والمتابعة الدورية لنظافة دورات المياه.

وشددت تعليمات الوزارة على ضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة، ومراعاة تطهير وغسيل خزانات المياه بصورة دورية، والتأكد من تغطيتها بإحكام وإرسال عينات من ماء الشرب إلى الوحدات الصحية بصورة دورية لإجراء التحاليل المناسبة للتأكد من صلاحية الماء للشرب وخلوه تمامًا من مسببات الأمراض، والحرص على تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار باستخدام المطهرات والمنظفات.

كما شددت الوزارة على مراعاة الاشتراطات الصحية المطلوبة في المقاصف المدرسية وأماكن تخزين الوجبات الغذائية، ومتابعة نسب غياب الطلاب والمعلمين والوقوف على أسبابها، والتأكيد على عدم تواجد التلاميذ المرضى داخل المدرسة لأي سبب من الأسباب إلا بعد انتهاء الإجازة المرضية والعرض على الطبيب مرة أخرى والتأكد من تمام الشفاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توعية الطلاب بمبادئ وإجراءات النظافة الشخصية وحثهم على غسيل الأيدي بالماء والصابون باستمرار بطريقة صحيحة، وتعليق الملصقات الخاصة بالتثقيف الصحي في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى تحقق الهدف المرجو منها، مضيفة أنه يجب إخطار المحافظين ولجان الصحة والبيئة بالإدارات والمديريات ولجنة إدارة الأزمات بكل محافظة واللجنة العليا للصحة المدرسية، بما يتم اتخاذه من إجراءات بصفة دورية، وإحاطة غرفة العمليات بديوان عام الوزارة بحالات الإصابة إن وجدت أولًا بأول، بالاضافة إلى إجراء مراجعة بيئية وصحية للمدارس باستخدام الاستمارة المُعدة لذلك الغرض والمتضمنة بوثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية وسرعة علاج أوجه القصور.