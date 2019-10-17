شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «متجاملوش حد.. المجاملة فساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، الخميس، وشدد على أن البلاد تنهض بالعلم والمعرفة.

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وقال السيسي: «هذا اليوم هو يوم جميل فكرة وكان حلم للقوات المسلحة من فترة طويلة، منذ ان توليت الوزارة في القوات المسلحة، كان حلم منذ6 سنوات، فالكلية كان بها متابعة بشكل مستمر يوم بعد يوم».

وقال: «إذا كنتم عايزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا اوعوا تفتكروا أن التمن كلام، التمن هو عمل».

وعن اختبارات القبول بالكلية، قال: «الاختبارات التي تمت كانت للكلية بالكامل، والاختبارات جاءت من أعرق الجامعات في العالم.. والمجاملة فساد، لو عايزين تكافحوا الفساد لا تجاملوا أحد.. متجاملوش حد المجاملة فساد».