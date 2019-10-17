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الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى".

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت تولية وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كافة المحافل والوظائف الدولية.

واستطاعت كلية الطب العسكرى، أن تؤسس لمفهوم جديد فى الشراكة مع الجامعات الدولية، فى المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم فى بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر.

 

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