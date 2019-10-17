شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمسؤولين: "لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشهد اليوم تحقيق حلم تخريج أول دفعة من كلية طب بالقوات المسلحة بعد 6 سنوات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لطلبة كلية الطب بالقوات المسلحة، موجها حديثه للمسئولين بالدولة: "المجاملة فساد.. لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد".