شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمسؤولين: "لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشهد اليوم تحقيق حلم تخريج أول دفعة من كلية طب بالقوات المسلحة بعد 6 سنوات.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لطلبة كلية الطب بالقوات المسلحة، موجها حديثه للمسئولين بالدولة: "المجاملة فساد.. لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى للمسؤولين: "لو عايزين تكافحوا الفساد فى بلادكم ما تجاملوش حد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.