شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يمنح أنواط الواجب العسكرى لأوائل الدفعة الأولى طب القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنواط الواجب العسكرى لأوائل خريجى الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، وهم: إسلام صبرى عبد الحليم - مصطفى محمد أمين - حسام أسامة إبراهيم. وصدق الرئيس السيسي على تعيين الدفعة الأولى فى رتبة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار بالقوات المسلحة. Advertisements وأهدى طلبة طب القوات المسلحة درع الكلية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يمنح أنواط الواجب العسكرى لأوائل الدفعة الأولى طب القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.