شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: منشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء جاهزة لاستقبال الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، تقريرا لقطاع المياه الجوفية بوزارة الرى حول جولته لتفقد عملية حماية مدن جنوب سيناء المرحلة الأولى بمنطقة نويبع وحاجز وبحيرة زلجة وصيانة سد غزالة وسد غليم، فى إطار تكليفات الوزارة بضرورة المرور على أعمال الحماية من أخطار السيول بكل المناطق.

وأوضح التقرير أن الأعمال تسير طبقا للبرنامج الزمنى المعدل للعملية، وجميع منشآت الحماية من بحيرات وحواجز وسدود بحالة جيدة، وجاهزة لاستقبال مياه السيول.

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وأوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، فى وزارة الرى، بأنه تم تنفيذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين والتى تضمنت انشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%).وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء بإنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%)، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).