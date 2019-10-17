شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المركز القومى لبحوث المياه التابع وزارة الموارد المائية والرى بمشاركة منظمة التعاون الإسلامى، البرنامج التدريبى حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده الأحد القادم ولمدة أسبوع. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى رفع القدرات فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية، كما أنها تتيح الفرصة للمشاركين بمشاركة رؤيتهم فى تصميم وتقييم الاستجابة لمشاكل إدارة الموارد المائية. ويعقد هذا البرنامج التدريبى فى إطار رؤية منظمة التعاون الإسلامى بشأن المياه (OIC)، التى انطلقت فى عام 2009 لتعزيز تعاون الدول الإسلامية الأعضاء فى التصدى لتحديات المياه التى يواجهها العالم الإسلامى. يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر الحدث المائى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، وهو بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتي تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه العام الماضى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز بحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.