شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: حملات لغلق وتشميع الوحدات والمحال التجارية المخالفة بمدينتى 6 أكتوبر والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لضبط الوحدات المخالفة بالمرحلة الأولى بمنطقة الورود، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 8 قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة، وهى عبارة عن مكاتب عقارات وسمسرة ومكاتب لشركات لعرض منتجات، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ولردع المخالفين وتنفيذاً للقانون.

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وفي سياق متصل، صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ حملة لغلق وتشميع المحال والوحدات المهنية والبدرومات المخالفة، وكذا سحب قطع الأراضي السكنية المخالفة للنشاط بالمنطقة السكنية الحادية عشرة والسوق التجارية بالمنطقة.

وقال المهندس أمين غنيم: تضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مختلفة بدون تراخيص منها حضانة، مخزن، مواد غذائية، مؤكداً إستمرار حملات ضبط المخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المخالفات كافة.