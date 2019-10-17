​السيسي عن ميكنة اختبارات الجامعات: "علشان محدش يقول أصله ابن فلان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توجد خطة لتعميم الاختبارات التي تجرى للطلاب في كلية الطب بالقوات المسلحة على باقي كليات الطب على مستوى الجمهورية.

وأضاف السيسي، خلال حضوره احتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - في كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة، اليوم الخميس: "الاختبارات اللي اتعملت للطلبة، قولت الكلية تختبر بالكامل وجبنا اختبارات من الخارج نقيس بها مستوى أبنائنا بشكل إجباري، في كليات الطب الأخرى كان الاختبار اختياريًا".

وتابع السيسي: "قلنا هنستمر في هذه النتائج ونعممها على مستوى الدولة المصرية، نعمل اختبارات مميكنة في كل كليات الطب في مصر بالكامل، علشان نحيد تمامًا العامل البشري، ميبقاش فيه مجال للمجاملة ولا يقولك أصله ابن فلان، إحنا رايحين لكده مش الطب بس، بنتكلم على اختبارات لميكنة كل الاختبارات المتعلقة بالجامعة".