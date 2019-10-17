السيسي لـ"المصريين": النجاح عمل مش كلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يكن لديه كلمة مرتبة خلال حضوره احتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة، مؤكدًا: "مكنتش مرتب كلمة بس عايز أقول النهاردة يوم جميل لأنه عبارة عن فكرة فكرنا فيها وكان حلم في القوات المسلحة من فترة طويلة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالاحتفالية، اليوم الخميس: "ولما توليت الوزارة جت الفرصة إن يبقى في كلية طب عسكري، وكانت الفكرة قولنا عايزين ناخد بإيدين العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية دي".

وتابع الرئيس: "عايز أقول أي حلم ممكن نحلم بيه ونستكتره على نفسنا ممكن نحققه، النهاردة بعد 6 سنوات بنشوف أول دفعة، أوعوا تفتكروا إن الحلم من 6 سنين كان متساب كده، الكلية دي كانت بتتابع مني بشكل مستمر يوم بعد يوم".

وأردف: "لو كنا عايزين ننجح كمصريين في كل إجراء بنعمله كل مسئول يتابعه لغاية ما يخلص وبعد ما يخلص، لو عايزين تنجحوا وتبقوا دولة ذات الشأن التمن عمل مش كلام".