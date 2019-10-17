​السيسي يحذر المسؤولين والمصريين: "لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين من اتباع المجاملات والمحسوبية في مؤسسات الدولة. ودعا السيسي خلال كلمته باحتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة، جموع المصريين إلى رفض المجاملات، أن "المجاملة فساد لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد".

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