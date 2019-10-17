عرض فيلم تسجيلي عن كلية الطب العسكري​ في حفل تخريج الدفعة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة (دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي) بقاعة مؤتمرات "المنارة" بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الاحتفال عقب وصول الرئيس السيسي إلى قاعة المؤتمرات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قراءة الشيخ خالد الجارحى.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن اهتمام المصريين منذ فجر التاريخ بالطب، واهتمام القوات المسلحة بتخريج عناصر متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وتناول الفيلم التسجيلي دور القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 2013 في إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة، حيث تم في 14 يوليو عام 2013 إصدار القانون رقم 74 لعام 2013 بإنشاء الكلية لتستوعب 200 طالب كنواة للكلية في عامها الأول ليصل المستهدف إلى 1200 طالب تم استقبالهم على مدار 6 سنوات.

وأوضح الفيلم التسجيلي أنه تم وضع مناهج الكلية بالتعاون مع كليات طب القصر العيني بجامعة القاهرة وكلية طب جامعة عين شمس وكلية الطب بجامعة قناة السويس، وأشار الفيلم إلى أن الكلية تضم العشرات من الأقسام العملية المختلفة وسط تنوع في التخصصات في ثراء في شتى المجالات.

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وتتنوع منشآت الكلية، بحسب الفيلم، حيث تضم قاعة كبرى للمؤتمرات ومدرجات المحاضرات ومعامل للمهارات وتجهيزات لممثلات تعليمية وتدريبية تساعد الطلبة في مجالات الكشف والعلاج وقاعات دراسية وقاعات متعددة الأغراض، وأحدث التقنيات في مجال نقل الصورة عن بعد، وأحدث الوسائط التفاعلية بنظام الرؤية ثلاثية الأبعاد لمساعدة الطلبة على تخيل كافة العمليات الفسيولوجية للجسم البشري، إلى جانب تجهيزات إدارية على مستوى عال من الكفاءة اللوجستية.

وتنقسم برامج التعليم في كلية الطب بالقوات المسلحة إلى برنامج بكالوريوس الطب والجراحة وبرنامج المواد الطبية والعسكرية، ومن أبرزها الطب البحري والأعماق، وطب الطيران والفضاء، وبرنامج المواد العسكرية، وتلتزم الكلية بتطبيق المعايير العالمية.

وأوضح الفيلم أن الكلية لم تألو جهدا في التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية وتم حضور ثلاث مسابقات دولية في 3 سنوات متتالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت الكلية على المستويات الثالث والاول والثاني في مسابقة "آي جيم".

كما أرسلت كلية الطب بالقوات المسلحة وفودا للتدريب مع العديد من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والهند وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان من أبرز ما قامت به الكلية توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة ولاية ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بمراجعة المناهج الدراسية لنظام 6 سنوات دراسية، بالإضافة إلى سنة امتياز، ومنحت جامعة ولاية ميتشيجين شهادة للطلبة الخريجين بكلية الطب للقوات المسلحة، وقامت بإهداء الكلية عددا من الكتب تعبيرا منها عن تقديرها لأهمية الكلية.

وفي مجال التقييم المستمر لطلبة الكلية قامت جامعة ولاية ميتشيجن لعقد اختبار دولي، وباشراف كامل من وفد من الجامعة اثناء دراستهم للكلية، وقامت الكلية أيضا بالاشتراك في أحد أكبر بنوك الأسئلة الدولية (بنك الاسئلة الكندي).

ويتم سنويا سفر وفد من الكلية للتدريب بجامعة (امبيريال كوليدج) بالمملكة المتحدة، كما استقبلت الكلية عددا من الوفود من الدول الصديقة والشقيقة، كذلك قامت الكلية بتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية لتوعية طلبة المدارس من مراحل التعليم الأساسي والثانوي ضد أمراض السرطان.