​الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا.. 3 قضايا جديدة على أجندة منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، طرح مجموعة من القضايا الجديدة على محور أجندة النسخة الثالثة للمؤتمر 2019 والذي ينطلق في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، وعلى رأسها الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا.

وقالت إدارة المنتدى، في بيان، اليوم الخميس، إن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ستشهد التركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الصعيد الدولي وفي مقدمتها قضية الغذاء، وياتي اهتمام المنتدى بالأمن الغذائي لمناقشة فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من كافة أشكال سوء التغذية، وذلك في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

كما يركز المنتدى على محور البعد البيئي، حيث أدرك العالم أهمية التعامل الجاد مع القضايا الخاصة بالبعد البيئي، وذلك في ضوء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية له خاصة في ظل الظواهر المناخية الخطيرة كالاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

وفي ظل عالم تحكمه التكنولوجيا يخصص منتدى شباب العالم موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيقات "block chain".