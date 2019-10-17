ضبط 3 قطع سلاح و41 طلقة بحوزة عامل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على عامل؛ لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وأمكن ضبط المتهم بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 9مم، وطبنجة عيار 9مم، وبندقية آلية و41 طلقة مختلفة الأعيرة. اعترف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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