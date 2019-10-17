خلال 10 أيام.. ضبط 25 قضية تهريب بضائع عبر محور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية 4 قضايا مخدرات و25 قضية تهريب بضائع، و53 مخالفة إجراءات جمركية و28 قضية دخول دائرة بدون تصريح، خلال حملات على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر. وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال عشرة أيام عن ضبط أيضاً 1149 قضية فحص حاوية و 1455 قضية عقار متاخم وللمجرى الملاحي، وفحص 330 أرض زراعية ومزارع، وتنفيذ 686 حكم حبس. جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في تفعيل وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة بمنطقة محور قناة السويس.

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