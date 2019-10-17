ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالأقصر الأجهزة، في كشف ملابسات سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بالأقصر.

كان قد تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالي 1000 متر مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالأقصر، أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين، كذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة 3 مقص كبير معدة لقطع المعادن "صاروخ– ميزان".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.