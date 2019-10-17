محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.
وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 202 مخالفة مرورية.
تم حجز 3 "توك توك"، و3 دراجات نارية و3 سيارات بدون لوحات معدنية، وضبط 15 موقفا عشوائيا، و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 51 حالة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة انضباطا.. شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ و"رادر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.