ضبط 140 تذكرة هيروين بمنزل عاطل في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث إمبابة القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين.
تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن "فتحي.ا." 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية/ سبق اتهامه في قضية ضرب، يتاجر في المواد المخدرة وخاصة الهيروين.
داهمت مأمورية قادها الرائدان محمد بهاء ومؤمن فرج معاونا مباحث إمبابة، منزل المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته 140 تذكرة هيروين وزنت 250 جراما، هاتف محمول و5 آلاف و415 جنيها.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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