ضبط 63 قضية تموينية و21 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 63 قضية متنوعة، أبرزها 6 منشآت بدون ترخيص، 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و21 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.