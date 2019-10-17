مصر | تعرف على جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:-

في مجال ضبط الثروة الزراعية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة

ضبط (8) قضايا ( 6 مصانع – 2 شركة "بدون ترخيص") في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى بإجمالي مضبوطات بلغت (939،5 طن من الأعلاف والأسمدة الزراعية) بمخالفات (خامات مجهولة المصدر – منتهية الصلاحية - بدون ترخيص).



ضبط (2) قضية (2 مخزن للمواد الغذائية) بإجمالي مضبوطات بلغت (50 طنا من المواد الغذائية) بمخالفات (غير صالحة للاستهلاك الآدمي- مجهولة المصدر – منتهية الصلاحية ). ضبط (2) قضية (2 مخزن للمواد الغذائية) بإجمالي مضبوطات بلغت (50 طنا من المواد الغذائية) بمخالفات (غير صالحة للاستهلاك الآدمي- مجهولة المصدر – منتهية الصلاحية ). في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (21) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (3) مسابك لصهر النحاس - بمخالفات ("مزاولة مهنة بدون ترخيص – عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية – عدم وجود مدخنة). ضبط (45) قضية (إلقاء مخلفات بالطريق العام).

ضبط (20) قضية (تعديات على نهر النيل والمجاري المائية).

ضبط (117) قضية (تعد على منافع الري والصرف).

ضبط (11) قضية في مجال الملاحة الداخلية (عدم اكتمال توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود تراخيص ملاحية).

ضبط (24) قضية (فى مجال حماية الثروة السمكية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.