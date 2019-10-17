مصر | بكيلو ونصف حشيش و600 ألف جنيه.. سقوط تاجري مخدرات بإمبابة

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أحبط رجال مباحث الجيزة، ترويج كيلو ونصف حشيش بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أمبابة مفادها قيام كلا من أحمد م.م.ع، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم الوراق، أشرف.م.ع.ا، 42 سنة، عامل مقيم شارع الوحدة، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الاجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطهما برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وأمكن ضبطهما حال ترددها على شارع الوحدة، بدائرة القسم وبحوزتهما 6 فرش حشيش المخدر وزنت 1500 جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 610 ألف جنية.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بما توصلت إليه التحريات، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.