مصر | الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بناحية الفاوية ببندر البلينا دائرة مركز شرطة البلينا في النزاع القائم بينهما وذلك في حضور ( السيد محافظ سوهاج - أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات ) حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتجفيف منابع الخصومات والنزاعات بين الأشخاص.