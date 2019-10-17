مصر | "سقوط هارب".. ادعى اعتناقه للإسلام للفرار من "المؤبد" بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقوط هارب".. ادعى اعتناقه للإسلام للفرار من "المؤبد" بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من القبض على هارب من حكم بالمؤبد في قضية الشروع في قتل.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن المدعو "ن.ب.م" سن 47 ومقيم شارع عبد الرحمن سباق دائرة قسم شرطة الشرابية وله محل إقامة أخر مساكن الزاوية الحمراء ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2226/2281 لسنة 2014م الزاوية الحمراء "شروع في قتل" والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 21/11/2015م ينتحل اسم "م.ع.م" عقب تغيير محل إقامته وادعائه بين أوساط قاطني المنطقة محل سكنه اعتناق الدين الإسلامي.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وأضاف بانتحاله الاسم المشار إليه، وادعائه اعتناق الدين الإسلامي خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.