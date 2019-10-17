مصر | سقوط "ديلر السويس" وبحوزته 500 طربة حشيش و10 كيلو أفيون

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدر الأفيون.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجها على نطاق واسع لعملائها مستخدمان سيارة ربع نقل وإعدادهما مخازن سرية بالسيارة لإخفاء المواد المخدرة، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما ( عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببني سويف – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهم أحد المتهمان ( ذو المعلومات الجنائية المسجلة ) حال استقلاله السيارة المشار إليها بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدي دائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته ( عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ) حيث كان يخفي المضبوطات بعدد 2 مخزن سري بالسيارة.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات مشاركة مع المتهم الثاني.