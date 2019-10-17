مصر | ضبط صاحب شركة أنشأ مركزا تعليميا وهميا للنصب على راغبي الدراسة بالخارج

ورصدت المتابعة، انتشار بعض المراكز التعليمية غير المرخصة التي تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط ( مالك شركة للمقاولات الكهربائية وشبكات الاتصال – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) إذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية ( للدراسات التعليمية الدولية ) كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، دون الحصول على ترخيص بممارسة النشاط من الجهات المختصة - واتخذ من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول أجنبية مختلفة، وذلك بعد أن قام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبي السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 75 إلى 100 ألف جنيه مصري ) من الطالب الواحد بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للدول الأوروبية لاستكمال دراستهم بتلك الدول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر على ما يلي:-



مجموعة من كشوف الحساب منسوبة للعديد من البنوك بعضها مزور بالكامل.

الخاتم الخاص بالشركة يقرأ بصمته ( لنجاح أفضل ).

مجموعة من عقود الاتفاق بينه وبين ضحاياه. عدد (29) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة بعضهم مثبت عليه تأشيرات لبعض الدول الأجنبية.مجموعة من كشوف الحساب منسوبة للعديد من البنوك بعضها مزور بالكامل.الخاتم الخاص بالشركة يقرأ بصمته ( لنجاح أفضل ).مجموعة من عقود الاتفاق بينه وبين ضحاياه. وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

