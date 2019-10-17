مصر | ضبط "مستريحة" بالغربية لاستيلائها على قرابة 11 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "مستريحة" بالغربية لاستيلائها على قرابة 11 مليون جنيه بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بالغربية قامت بالإشتراك مع آخر فى النصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء منهم على قرابة 11 مليون جنيه بزعم توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (عدد 30 مواطن - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ) بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح متفق عليها، إلا أنها توقفت عن السداد.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (حاصلة على دبلوم صنايع - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية - سبق إتهامها والحكم عليها فى قضية تبديد، أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان - محبوس حاليًا على ذمة قضية تبديد).. بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (10.800.000 عشرة مليون وثمانمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15 %، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وإمتنعا عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها لهم بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

