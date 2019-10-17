مصر | ضبط أجنبيين لاستبدالهما العملات التالفة من ماكينات الصرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أجنبيين لاستبدالهما العملات التالفة من ماكينات الصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر من إدارة أحد البنوك بقيام (شخص يحمل الجنسية الأجنبية - مُقيم بأحد الفنادق بالغردقة) بالحضور للبنك المُشار إليه وأبدى تضرره من أنه أثناء قيامه بتحويل مبلغ من الدولارات الأمريكية إلى العملة المحلية بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بمنطقة السنترال السياحي سحبت الماكينة ثلاث ورقات فئة المائة دولار ولم تستبدلها بأُخرى من العملة المحلية أو تقوم بردها.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها عقب مرور ثلاث سنوات.
يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية بالبنك المركزي تلك العملات مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.