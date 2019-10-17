مصر | ضبط أجنبيين لاستبدالهما العملات التالفة من ماكينات الصرف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال استبدال العملات الأجنبية التالفة من ماكينات الصرف الآلي.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر من إدارة أحد البنوك بقيام (شخص يحمل الجنسية الأجنبية - مُقيم بأحد الفنادق بالغردقة) بالحضور للبنك المُشار إليه وأبدى تضرره من أنه أثناء قيامه بتحويل مبلغ من الدولارات الأمريكية إلى العملة المحلية بماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك بمنطقة السنترال السياحي سحبت الماكينة ثلاث ورقات فئة المائة دولار ولم تستبدلها بأُخرى من العملة المحلية أو تقوم بردها.

وبالانتقال والفحص تبين قيام السائح المذكور بالاشتراك مع (شخص آخر يحمل ذات الجنسية) بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكي وإدخالها للبلاد واستبدالها من ماكينات الصرف الآلي بأُخرى محلية ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما، وضُبط بحوزتهما ( ورقة فئة المائة دولار مقلدة، 10300 دولار أمريكي مستبدلين بأوراق سليمة، 8537 دولارا أمريكيا متهالكا، ومبالغ أجنبية ومحلية ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها عقب مرور ثلاث سنوات.

يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع نظرًا لعدم قبول الخزينة الرئيسية بالبنك المركزي تلك العملات مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.