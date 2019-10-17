مصر | عاجل.. الإفراج عن 449 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 449 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بانتصار السادس من أكتوبر). وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (298) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (151) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.