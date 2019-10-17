مصر | النيابة: ماس كهربائي وراء حريق أحد المخازن في المعادي

وكانت النيابة قد أمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وكتابة تقرير حول أسبابه وملابساته.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة المعادي، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن بمنطقة المعادى، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.