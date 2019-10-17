مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بأوسيم دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بأوسيم دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأوسيم، دون وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.